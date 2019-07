Bemiddelaar moet conflict Swissport ontmijnen

Wouter Beke (CD&V) is nog maar pas ingezworen en hij stelt al een eerste daad. De kersverse minister van Werk stelt een sociaal bemiddelaar aan om op Zaventem het conflict bij de bagageafhandelaar Swissport op te lossen.

De stiptheidsacties dinsdagochtend bij Swissport op Brussels Airport veroorzaakten geen hinder voor vertrekkende en aankomende passagiers, meldt Brussels Airport. Alleen in het APOC, het zenuwcentrum vanwaaruit de personeelsplanning wordt opgemaakt, was de actie voelbaar.

Onderbemanning

De bediendevakbonden gingen dinsdagochtend over tot stiptheidsacties, nadat het sociaal overleg maandagavond na uren onderhandelingen afgesprongen waren. Volgens de bonden is er sprake van onderbemanning en een te hoge werkdruk.

De bonden hebben de tussenkomst van een sociaal bemiddelaar gevraagd. Minister van Werk Wouter Beke, die rechtstreeks bevoegd is voor sociale bemiddelaars, gaat op die vraag in. 'Het is positief dat de vakbonden deze vraag stellen', zegt hij.