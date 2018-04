Beperkingen voor luchtverkeer door storing bij Eurocontrol

Door een systeemprobleem bij de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol zijn er beperkingen opgelegd voor het luchtverkeer in Europa. Dat kan tot laat in de avond blijven duren.

Noodprocedures zijn in werking gesteld waardoor de capaciteit met 10 procent wordt verkleind, meldt de organisatie. Het is nog niet duidelijk of er vluchten vertraagd of geannuleerd zullen worden in België.

Een woordvoerder van de Belgische luchtverkeersleider Belgocontrol bevestigt dat er beperkingen werden opgelegd. 'Per uur mogen slechts een beperkt aantal vliegtuigen opstijgen', zegt hij. De maatregel geldt voor de luchthaven van Zaventem, maar ook voor de regionale luchthavens in ons land. Het is nog niet duidelijk of de restricties voelbaar zullen zijn voor de reizigers.

In Zaventem geldt een limiet van 10 opstijgende vluchten per uur, meldt de luchthaven.'We zijn nu de impact voor de komende uren aan het bekijken.'

Bij Brussels Airlines, de belangrijkste klant van Brussels Airport, is er momenteel nog geen hinder, zegt woordvoerster Kim Daenen. 'Maar het is nog geen piekmoment. We moeten afwachten hoe het verder evolueert.'