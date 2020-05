'Berlijn en Europese Commissie bereiken compromis over Lufthansa'

Eerder deze week was het reddingspakket van 9 miljard euro dat Berlijn voor Lufthansa had uitwerkt nog op de helling komen te staan nadat de raad van bestuur van de luchtvaartmaatschappij zich er tegen had verzet. Om de staatssteun toe te laten, eist de Europese Commissie dat Lufthansa afstand doet van een aantal start- en landingsrechten op de luchthavens van Frankfurt en München. Maar volgens de Lufthansa-bestuurders zou dat leiden tot een verzwakking van de draaischijffunctie van de maatschappij op haar 'heimatluchthavens'.

Volgens de Duitse krant Handelsblatt is er nu dus toch een compromis. In de oorspronkelijke deal zou de Europese Commissie hebben geëist dat Lufthansa zijn vloot met 20 vliegtuigen moest afbouwen. Maar volgens Handelsblatt is dat aantal nu teruggebracht naar 8, terwijl Lufthansa ook nog afstand zou moeten doen van 24 start- en landingsrechten in de 'heimatluchthavens'. De raad van bestuur van Lufthansa zou daarover op Pinkstermaandag moeten beslissen.