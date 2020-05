Berlijn koppelt redding Lufthansa aan orders voor Airbus

Put

Brussels Airlines

Zolang er geen deal is over Duitse steun, is het ook voor de Belgische regering moeilijk te landen met een akkoord over Brussels Airlines, dat een dochterbedrijf is van Lufthansa. Ook daar zitten beide partijen niet op één lijn over de voorwaarden voor staatssteun. Het belangrijkste struikelblok blijft dat de regering aandelen wil in ruil voor geld, terwijl Lufthansa geen politieke minderheidsaandeelhouder naast zich wilt.