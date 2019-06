Beslissing in kort geding Skeyes valt over twee weken

De ondernemingsrechtbank spreekt zich over twee weken uit over de vraag of de luchtverkeersleider een ononderbroken dienstverlening moet verzekeren.

De luchthavenuitbater en de luchtvaartmaatschappijen eisen een ononderbroken dienstverlening van Skeyes, op straffe van dwangsommen, maar volgens de luchtverkeersleider is dat een onmogelijke eis en is de ondernemingsrechtbank niet eens bevoegd.

Dwangsom

Brussels Airport, Brussels Airlines en TUI fly hekelen dat het luchtruim de voorbije maanden minstens een op de drie dagen gedeeltelijk of volledig gesloten is geweest, met zware, ook financiële gevolgen voor de luchthaven en de maatschappijen. Ze willen een herhaling vermijden in de drukke zomermaanden en vragen een dwangsom van 50.000 euro voor elke vlucht van of naar de luchthaven die vertraging heeft, moet uitwijken of geannuleerd moet worden door storingen bij Skeyes.