Bijna 200 jobs bedreigd bij Brussels Airlines

De integratie van Brussels Airlines in Eurowings, de lagekostendivisie van moedergroep Lufthansa, zet in Brussel zowat 190 banen op de tocht. Dat heeft de redactie van meerdere bronnen vernomen.

In februari kondigde Lufthansa aan dat Brussels Airlines verantwoordelijk wordt voor alle langeafstandsactiviteiten van zijn Eurowings-divisie , die bestaat uit de gelijknamige luchtvaartmaatschappij en Brussels Airlines. Meteen vreesden de vakbonden bij Brussels Airlines dat sommige ondersteunende diensten, waaronder de marketing, naar de Eurowings-hoofdzetel in Keulen zouden verhuizen.

Door de integratie staan zo’n 250 banen op de tocht in Brussel en Keulen . Volgens onze informatie was het aanvankelijk de bedoeling het banenverlies gelijk te verdelen tussen de twee locaties. Maar die plannen zijn gewijzigd. Brussels Airlines moet nu driekwart van het jobverlies dragen.

Vooral bij het administratief personeel en de ondersteunende diensten zijn banen bedreigd. Bij Brussels Airlines werken in totaal 3.500 mensen.

De directie van Brussels Airlines weigert commentaar te geven. Ze wijst erop dat Eurowings-topman Thorsten Dirks in februari geen jobgarantie gaf, maar ook geen afbouw van volledige afdelingen aankondigde. Hij staat onder zware druk om te besparen, omdat de Eurowings-divisie in het eerste kwartaal diep in het rood zonk.