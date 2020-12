Boeing 737 MAX maakt eerste passagiersvlucht in bijna twee jaar in VS

Twee dodelijke crashes hielden de Boeing 737 MAX sinds maart 2019 aan de grond. Sinds vorige maand mag het toestel weer vliegen in de VS.

De vlucht van American Airlines bracht een honderdtal passagiers van Miami naar New York. Het plan van de luchtvaartmaatschappij is de toestellen geleidelijk weer in gebruik te nemen. 'Door het langzaam te doen kunnen we het vertrouwen bij de passagiers herstellen', zegt David Seymour van American Airlines.