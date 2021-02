'Boeing 777 verloor motoronderdelen door metaalmoeheid'

Een eerste onderzoek van de Amerikaanse ongevallenautoriteit NTSB toont aan dat een van de motorbladen van de Boeing 777 die afgelopen weekend brokstukken rondstrooide over een woonwijk in Denver metaalmoeheid vertoonde. Volgens voorzitter Robert Sumwalt lag een barst die doorheen de tijd groeide aan de basis van het incident. Twee bladen van de straalmotor werden beschadigd. Een werd teruggevonden in een voetbalveld, het andere bleef in de motor steken.

De rechtermotor van de Boeing 777-220 van Unites Airlines vloog zaterdag kort na het opstijgen in Denver in brand. Verschillende brokstukken vielen neer in een woonwijk in Denver, in de staat Colorado. De piloten maakten rechtsomkeer en konden het toestel veilig aan de grond zetten. Er vielen geen gewonden.