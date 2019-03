Boeing-baas verdiende ruim 23 miljoen dollar

Muilenburg heeft de opslag onder meer te danken aan de sterke prestatie die Boeing vorig jaar had neergezet op Wall Street. Maar intussen ziet de situatie er veel minder rooskleurig uit voor de luchtvaartreus. Na twee dodelijke crashes op korte tijd, vorige week in Ethiopië en in oktober in Indonesië, zag Boeing zich afgelopen week gedwongen het advies te geven om alle toestellen van het type 737 Max aan de grond te houden. Dinsdag hadden de Europese luchtvaartautoriteiten al luchtvaartmaatschappijen al verboden om met die toestellen te vliegen, een dag later kwam de Amerikaanse president Donald Trump met hetzelfde bevel.

Voor Boeing is die beslissing een commerciële nachtmerrie, want de 737 Max-toestellen gelden als het paradepaardje voor het bedrijf. Vrijdag liet Boeing nog verstaan dat het binnen een week à tien dagen met een software-update zal komen voor de 737 Max. Na de crash in Indonesië vorig jaar bleek dat een defecte sensor verkeerde informatie gaf over het vliegtuig, waardoor de neus telkens naar beneden dook. Overeenkomsten tussen de vliegroute van het Lion Air-toestel en de crash van Ethiopian Airlines hebben geleid tot nieuwe vragen over het systeem, maar tot nu toe is er geen bewijs dat dezelfde software nog steeds een potentieel probleem is.