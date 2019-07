Boeing boekt grootste verlies ooit

De Amerikaanse vliegtuigbouwer, de rivaal van het Europese Airbus, heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geboekt van 2,94 miljard dollar. De omzet maakte een forse duik.

Het verlies is het zwaarste in de 103 jaar oude geschiedenis van het concern. Het is bijna dubbel zo groot als het vorige record van 1,6 miljard uit het derde kwartaal van 2009. Een jaar geleden kon Boeing nog 2,2 miljard dollar winst in de boeken schrijven.

De ommezwaai heeft alles te maken met de vorige week gemelde, uitzonderlijke last van bijna 5 miljard dollar als gevolg van de problemen met de 737 MAX. Dat toestel moest het sterproduct worden en was op een gegeven moment ook het best verkochte, maar staat al ruim vier maanden overal aan de grond na twee crashes die aan 346 mensen het leven kostten.

De twee crashes in vijf maanden lijken te zijn veroorzaakt door een haperend veiligheidssysteem, dat de neus van het toestel naar beneden drukte door een niet goed werkende sensor.

Fors tegenvallende omzet

Het bedrag van bijna 5 miljard houdt rekening met een compensatie voor de klanten die hun toestellen later geleverd krijgen. Het opschorten van de leveringen deed ook de omzet van Boeing vorig kwartaal een duik nemen van 35 procent tot 15,75 miljard dollar. Dat cijfer is een heel eind beneden de verwachting van de markt (gemiddeld 18,55 miljard dollar). Het aandeel van Boeing ging dan ook lager in de voorhandel op Wall Street.

De MAX-perikelen zullen later bovendien leiden tot een nieuwe jaarprognose van het bedrijf. De huidige vooruitzichten houden nog geen rekening met de moeilijkheden. Boeing gaf woensdag geen timing voor een oplossing van het MAX-euvel, maar hoopt wel dat het vliegverbod in het begin van het laatste kwartaal opgeheven wordt. Dat kan ook de Amerikaanse economie helpen: The Wall Street Journal meldde eerder dat het MAX-dossier weegt op het bbp in de VS.

Motorproblemen

Alsof de 737 MAX nog niet voldoende is, meldt Boeing woensdag ook dat de eerste vlucht van zijn nieuw langeafstandsvliegtuig 777X, de vervanger van de 777, uitgesteld wordt tot begin 2020. Dat komt door problemen die naar boven kwamen bij tests van de nieuwe motor GE9X van General Electric. Eerder was sprake van een eerste vlucht deze zomer.