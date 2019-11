Boeing doet weer zaken met gebande 737 MAX-toestellen

De vliegtuigbouwer is erin geslaagd deals te sluiten voor zo'n 60 737 MAX-vliegtuigen, het type dat al maanden aan de grond gehouden wordt na twee fatale crashes.

Op de tweejaarlijkse Dubai Air Show heeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing gescoord met de verkoop van zo'n 60 737 MAX-vliegtuigen, de toestellen die sinds maart gebannen zijn uit het luchtruim. Het gaat om een tijdelijke goedkeuring terwijl het bedrijf wacht op een 'go' van de autoriteiten om de betwiste toestellen weer de lucht in te krijgen.

De klanten zijn onder andere Kazachstan en Turkije. Air Astana, een Kazachse maatschappij, tekende een contract voor 30 toestellen voor zijn dochter FlyArystan. Het Turkse SunExpress sluit een deal over tien toestellen, terwijl het wacht op de 32 eerder bestelde vliegtuigen die nog niet in gebruik zijn. Een onbekende derde klant is goed voor 20 van de 737 MAX-toestellen.