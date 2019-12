Boeing lost Airbus na rampjaar

Twee vliegtuigcrashes en onbuigzame luchtvaartautoriteiten hebben een einde gemaakt aan de jarenlange nek-aan-nekrace tussen de rivalen Airbus en Boeing. De markt van de grote vliegtuigbouwers is grofweg verdeeld tussen beide kolossen en is een de facto duopolie sinds de jaren 90.

Sinds begin deze eeuw leveren de twee fabrikanten jaarlijks min of meer evenveel afgewerkte toestellen af, maar de nog altijd afgekeurde Boeing 737 MAX drukt het aandeel van de Amerikanen stevig: tot eind november leverden ze dit jaar 345 toestellen, tegenover 806 het jaar ervoor. In de hangars in de thuisbasis Seattle staan zo’n 400 afgewerkte toestellen te wachten.