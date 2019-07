Boeing maakt 100 miljoen dollar smartengeld vrij voor hulp na crashes

Heel wat passagiers van het gecrashte toestel van Ethiopian Airlines waren actief in de hulpverlening en ontwikkelingsprogramma’s. ‘Als het geld dient om hun werk voor te zetten is het goed besteed’, zegt Justin Green, een New Yorkse advocaat die enkele slachtoffers vertegenwoordigt. ‘Maar wat de mensen echt willen weten is waarom het ongeval gebeurd is en of het vermeden had kunnen worden.’