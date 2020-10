Boeing mag weer de lucht in met 737 MAX

De Boeing 737 MAX, waar vorig jaar twee dodelijke crashes mee gebeurden, is door de Europese luchtvaartautoriteit veilig bevonden om opnieuw te vliegen.

Dat heeft de topman van het Europese luchtvaartagentschap EASA vrijdag gezegd. Tegen het einde van het jaar zou de Boeing 737 MAX in Europa weer de lucht in mogen. Vermoedelijk geeft ook de Amerikaanse luchtvaartautoriteit in november groen licht.