Boeing na 102 jaar over omzetgrens van 100 miljard dollar

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, naar geleverde toestellen de grootste speler ter wereld, zette in 2018 zijn beste resultaten ooit neer. Voor het eerst in zijn 102 jaar oude geschiedenis boekte hij meer dan 100 miljard dollar (87,6 miljard euro) omzet, dankzij de levering van een recordaantal verkeersvliegtuigen. Dat was een gevolg van de sterke vraag naar verplaatsingen via de lucht.