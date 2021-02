Boeing raadt aan 777-model aan de grond te houden

Nadat motoronderdelen van een Boeing 777 afgelopen weekend waren losgekomen tijdens een vlucht in Denver, raadt Boeing aan het toestel voorlopig aan de grond te houden.

De Boeing 777 die afgelopen weekend in Denver kort na opstijgen een noodlanding moest maken nadat onderdelen waren losgekomen, had een motor van het type PW4000 van de fabrikant Pratt & Whitney. De vliegtuigbouwer raadt aan de 128 777-modellen met die motor wereldwijd voorlopig niet meer in gebruik te nemen.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA beval zondag al extra controles op de toestellen. De luchtvaartmaatschappij United Airlines houdt zijn 24 Boeings 777 met dat motortype voorlopig alvast aan de grond. Ook luchtvaartmaatschappijen uit Zuid-Korea en Japan die met de toestellen vliegen, drukken op de pauzeknop.

De problemen met de 777 konden voor Boeing moeilijk op een slechter moment vallen.

United Airlines laat weten dat het om een 'vrijwillige en tijdelijke beslissing' gaat en dat het samenwerkt met de autoriteiten om de 777 zo snel mogelijk weer in de lucht te krijgen. De FAA werkt samen met Boeing en Pratt & Whitney om de oorzaak van het euvel te achterhalen.

In Japan zijn 32 dergelijke toestellen geregistreerd. Het ministerie van Transport houdt ze aan de grond in afwachting van de controles in de VS. In december vorig jaar ging het al eens mis, toen een binnenlandse vlucht met bestemming Tokyo een noodlanding moest maken. Ook toen ging het om motorproblemen met een Boeing 777.

737 MAX

De problemen met de 777 konden voor Boeing moeilijk op een slechter moment vallen. De coronapandemie heeft de luchtvaart een loodzware klap toegediend, waarvan de effecten nog jaren voelbaar zullen zijn. Boeing boekte in 2020 een recordverlies van bijna 12 miljard dollar.