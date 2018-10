Boeing sleutelt aan vliegende taxi

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing presenteert volgend jaar zijn prototype van een vliegende taxi, liet topman Dennis Muilenburg donderdag verstaan. Het wordt dringen op de gehypete markt, waarin Airbus, Uber en Daimler al langer investeren. ‘Dat die vliegende taxi er komt, is zeker.’

‘Volgend jaar willen we het eerste prototype van onze vliegende taxi klaar hebben’, verkondigde Dennis Muilenburg, de topman van Boeing, donderdag bij het persbureau Bloomberg.

Bij zo’n vliegende taxi moet u zich een kruising van een helikopter en een drone voorstellen, die verticaal opstijgt en landt, en dus weinig ruimte nodig heeft. De CEO van de Amerikaanse vliegtuigbouwer schat dat ze binnen vijf jaar mensen en cargo zullen vervoeren in steden waar het verkeer strop zit. Om een turbo te zetten onder die ambities kocht Boeing vorig jaar al de Amerikaanse dronepionier Aurora Flight Sciences, gespecialiseerd in lucht- en ruimtevaarttechnologie.

Boeing is lang niet de eerste en de enige op de fel gehypete markt van de vliegende taxi. ‘Je ziet een echte ratrace, en Boeing wil uiteraard de trein niet missen’, aldus de Nederlandse lucht- en ruimtevaartdeskundige Joris Melkert, van de gereputeerde technische universiteit TU Delft.

Netwerk

Een oplijsting van alle investeerders is stilaan onbegonnen werk. Zo legde de Vahana, de elektrische, zelfsturende taxi van Boeings aartsrivaal Airbus, in februari een geslaagde testvlucht af - al vloog die maar 5 meter hoog en duurde de vlucht nauwelijks 53 seconden. Airbus wil het toestel, dat in 2020 in productie zou gaan, in steden uitrollen via een netwerk van vliegende taxi’s en als alternatief voor trein en auto.

Ook techbedrijven zetten hun tanden in vliegende taxi’s. Het taxibedrijf Uber stelde eerder dit jaar een prototype voor. De vleugels zijn uitgerust met vier rotors, terwijl een gewone helikopter er maar een heeft. Uber wil zijn toestellen testen vanaf 2020 in Dallas en Los Angeles en in 2023 met de exploitatie starten, als een stedelijk netwerk van vliegende taxi’s die je met je app oproept. Het wil platformen op de daken van wolkenkrabbers, vanwaar een vliegende taxi je zonder bestuurder de stad door kan vliegen.

Schermvullende weergave Een concept van Volocopter voor een 'hover taxi'. ©AFP

Ook de Amerikaanse miljardair Larry Page, een van de grondleggers van Google, investeerde meer dan 100 miljoen dollar in twee start-ups: Kitty Hawk en Zee Aero, allebei in Silicon Valley. Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, is dan weer een van de investeerders in de elektrische Volocopter, die de komende vijf jaar passagiers zal vervoeren in en rond Dubai. En ook de Chinese dronespecialist EHang, de Japanse autobouwer Toyota en het Amerikaanse Bell Helicopter werken aan vliegende taxi’s.

Niche

‘Dat die er vroeg of laat komen, staat vast’, zegt lucht- en ruimtevaartexpert Joris Melkert. ‘Alleen is de vraag: wanneer wordt het economisch haalbaar? Wordt dit betaalbaar, of is het enkel weggelegd voor de happy few? En ook: waar zullen die taxi’s mogen vliegen? Je ziet al in de statistieken dat passagiersvliegtuigen het veiligst zijn en dat er meer ongevallen zijn met kleine helikopters. Zullen die bijvoorbeeld boven snelwegen in de buurt van een luchthaven mogen vliegen?’

Om antwoorden te formuleren op dat soort vragen, werkt Boeing alvast met de start-up SparkCognition en Amerikaanse regulatoren aan een systeem om het vluchtverkeer van vliegende taxi’s veilig te regelen. Ook Uber werkt aan nieuwe luchtverkeersleidingstechnologie, samen met de ruimtevaartorganisatie NASA.

Een ander niet onbelangrijk probleem is het bereik van elektrisch aangedreven vliegende taxi’s, merkt Melkert op. ‘Verticaal opstijgen en landen is, net als bij een drone, technisch geen probleem. Maar het is wel ongelooflijk energie-intensief. Het grootste technische obstakel is de accu, die nog zwaar is - zoals u weet telt elke kilo in de luchtvaart - en nog niet genoeg kracht levert.’