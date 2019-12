Boeing veroorzaakt schokgolf tot in België

‘Wij leveren via onze Amerikaanse fabriek onderdelen aan Boeing’, zegt topman Bernard Delvaux. ‘De productie van de 737 MAX is goed voor 25 procent van onze groepsomzet. Op dit moment leveren we nog, maar niemand weet wat Boeing gaat beslissen. Als het de productie van de 737 MAX definitief stopzet, hebben we een groot probleem.’ Bij Sonaca in de Verenigde Staten werken 1.000 van de 2.200 werknemers uitsluitend voor de 737 MAX.