Bonden geven Ryanair week tijd voor nieuwe cao

Volgens vakbondsman Filip Lemberechts van de liberale bond ACLVB zou Ryanair zo'n erkenning kunnen overwegen, maar dan eerder tegen 2022 , wanneer een Europese regelgeving ervoor zal zorgen dat werknemers zullen moeten kiezen of ze onderworpen willen worden aan de Ierse fiscale regelgeving, of die van het land waar ze actief zijn.

Overwinning

De christelijke vakbond en zijn verschillende Europese tegenhangers waren vorige week samengekomen in Rome en zien elkaar donderdag in Brussel om de datum van 28 september officieel vast te leggen voor 'de grootste staking uit de geschiedenis van Ryanair' . Op dezelfde dag zullen ze om 15.00 uur een ontmoeting hebben met een vertegenwoordiger van de Europese Commissie, aan wie ze al herhaaldelijk hun klachten geuit hebben.

Duitsland

Ryanair kampt al geruime tijd met sociale onrust. Eveneens dinsdag bleek dat het bedrijf niet te spreken is over de 24-uursstaking die de Duitse piloten van de Ierse prijsvechter voor woensdag hebben aangekondigd. Volgens de maatschappij valt de nieuwe werkonderbreking niet te rechtvaardigen gelet op de toezeggingen die reeds zijn gedaan in het cao-conflict. Het bedrijf dreigde dat er banen in gevaar komen.