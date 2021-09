Boom in vracht levert luchthavens 1.000 extra jobs op

De ongekende groei van luchtvracht levert op de luchthavens van Zaventem en Luik dit jaar zo'n duizend nieuwe jobs op. 'Dit is structureel.'

De wereldwijde luchtvracht beleeft toptijden en dat is te merken op de belangrijkste luchthavens van ons land. Bij Brussels Airport en Liège Airport komen er dit jaar meer dan duizend jobs bij.

In Zaventem werd in het eerste halfjaar 33 procent meer vracht vervoerd dan in het precoronajaar 2019. De luchthaven van Luik kent ook nooit geziene groeicijfers. Na het recordjaar 2020 lag het vrachtvolume op Bierset de eerste acht maanden van het jaar 39 procent hoger dan het jaar voordien. ‘Iedereen die vrachtvliegtuigen heeft, zet ze in en stuurt ze met tegenzin op regulier onderhoud’, zegt Bert Selis, de cargoverantwoordelijke op Liège Airport.

Die groei is grotendeels het gevolg van de coronacrisis. Die heeft de wereldwijde logistiek behoorlijk verstoord en e-commerce een nog sterkere boost gegeven. Een crisis op de maritieme containermarkt maakt dat veel bedrijven hun spullen niet meer per schip maar met het vliegtuig naar de klant willen brengen.

Farmahub

Die grotere vraag naar luchtvracht gaat samen met een kleiner aanbod van vrachtcapaciteit op vliegtuigen. Omdat de passagiersmaatschappijen nog altijd op amper de helft van hun precrisiscapaciteit vliegen, kunnen vrachtvervoerders veel minder gebruikmaken van de vrachtruimte die passagierstoestellen doorgaans overhebben. Dat jaagt de tarieven omhoog.

Brussels Airport profiteerde vanaf het begin van de coronacrisis van een sterke groei van de vraag. Zaventem heeft een mondiale farmahub, die een cruciale rol speelt in de verdeling van coronavaccins over Europa en de rest van de wereld. 'Het afgelopen jaar zijn hier op de luchthaven meer dan 300 miljoen vaccins gepasseerd', zegt Nathan De Valck, die op Brussels Airport aan het hoofd staat van de vrachtactiviteiten.

Bij Brussels Airport zijn er alleen al bij de vervoerder DHL het afgelopen jaar 200 jobs bij gekomen en staan 150 vacatures open. Daar komen volgens De Valck nog eens minstens 150 tot 200 banen bij de handlingbedrijven bij. Alles samen komt de teller gemakkelijk boven 500 jobs uit.

De boom in luchtvracht creëert ook extra jobs in Luik. De pakjesreus FedEx stelde onlangs een aangekondigde sanering van 670 banen aanzienlijk bij, waardoor uiteindelijk iets meer dan 150 mensen hun baan verloren. Maar de groei bij de andere luchtvracht- en logistieke bedrijven maakt dat er in totaal dit jaar toch zo’n 500 jobs bij komen, schat Bert Selis, de cargoverantwoordelijke op Liège Airport: ‘Het aantal interimkantoren is hier in korte drie maal drie gegaan’.

Structurele groei

Vrees voor een stevige terugval is er niet. ‘Deze groei is structureel’, zegt Selis. ‘Onze schaal wordt almaar groter, waardoor we op de kaart staan bij de allergrootste spelers.’ De Valck van Brussels Airlines verwacht dat 'deze situatie waarschijnlijk nog wel 12 en wellicht nog 24 maanden aanhoudt'.