British Airways vervangt topman in volle crisis

Bij British Airways wordt topman Alex Cruz vervangen op het hoogtepunt van de ergste crisis ooit in de sector. Sean Doyle, de huidige nummer een van de Ierse luchtvaartmaatschappij Aer Lingus, neemt het roer over.

De machtswissel komt amper een maand nadat bij het moederbedrijf International Airlines Group (IAG) de Spanjaard Luis Gallego de touwtjes in handen heeft genomen. De gewezen topman van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia staat bekend als een snelle beslisser en heeft in zijn carrière bij Iberia en Iberia Express geregeld de hakbijl gehanteerd.

Dat de 54-jarige Cruz als eerste topmanager plaats moet maken, is geen grote verrassing. Cruz was de gedoodverfde opvolger van Willie Walsh als topman van IAG. Maar de Spanjaard greep begin dit jaar naast de begeerde job, die naar zijn landgenoot Gallego ging.

Cruz, die eerder de Spaanse lowcostmaatschappij Vueling leidde, kwam in 2016 aan boord bij British Airways. Hij kreeg al snel kritiek en die is het afgelopen jaar alleen maar toegenomen. Hij kreeg de wind van voren voor de forse herstructurering die hij doorvoerde. Om de coronapandemie te overleven en kosten te drukken had Cruz een plan op poten gezet waarbij 13.000 banen sneuvelden. De overgebleven werknemers werden gedwongen nieuwe contracten te ondertekenen, waardoor ze in de toekomst minder zouden verdienen.

Tegelijk kelderde de klantentevredenheid bij British Airways. De bonden verwijten Cruz dat hij de goede naam van de maatschappij te grabbel gooide voor meer aandeelhouderswaarde.

Deuken in imago

Eerder had het imago van Cruz al enkele deuken opgelopen. Vorig jaar werd British Airways getroffen door een staking die de maatschappij 137 miljoen euro kostte en waardoor meer dan 2.300 vluchten werden afgelast. Ook in 2019 werd het bedrijf veroordeeld tot een boete van omgerekend 203 miljoen euro omdat hackers de gegevens van meer dan 500.000 klanten in handen hadden gekregen. Het ging daarbij niet alleen om gegevens van kredietkaarten. Van 77.000 klanten werden zowel de volledige persoonsgegevens als de creditcardinformatie en verificatiecodes ontvreemd.

Die hacking was het toppunt van de vele IT-problemen waarmee de maatschappij al jaren kampt. Door een falend IT-systeem strandden in 2017 tienduizenden reizigers op Britse luchthavens.

Concurrentie verscherpen

Met Doyle haalt IAG een oude bekende aan boord. Doyle (49) was de voorbije twee jaar aan de slag bij Aer Lingus. Daarvoor werkte hij 20 jaar bij British Airways, zowel in financiële als in strategische functies.

Nu keert hij terug en wacht hem de zware taak van British Airways een luchtvaartmaatschappij te maken die in staat is de concurrentie aan te gaan met de lowcostmaatschappijen. Doyle geniet alvast veel krediet bij IAG, want Aer Lingus is in het moederbedrijf de best presterende maatschappij.

2,18 miljard nettoverlies IAG, de moedermaatschappij van British Airways, boekte in het tweede kwartaal een nettoverlies van 2,18 miljoen euro.