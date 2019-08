Britse pilotenstaking Ryanair heeft nog geen gevolgen in België

Ryanair zei woensdag al geen grote hinder te verwachten, maar waarschuwde wel voor lichte vertragingen of aangepaste vluchten. De vakbond BALPA, die opriep tot de staking, vertegenwoordigt volgens Ryanair een minderheid van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde piloten.

Morgen is voor de Britse luchtvaart de drukste dag van het jaar, aangezien het maandag een feestdag is en veel Britten er voor een lang weekend op uittrekken. In de 48 uur van de staking moet Ryanair 259.000 passagiers vervoeren verdeeld over meer dan 1.700 vluchten in het Verenigd Koninkrijk.