Britten plannen eerste Europese ruimtebasis in Schotland

De Britse regering wil tot en met 2025 twee miljard pond (2,26 miljard euro) investeren in de eerste ruimtelanceerbasis op Europese bodem ontstaan. Dat zegt het Britse ruimtevaartagentschap UK Space Agency vandaag.

Vanaf het schiereiland A'Mhoine in het Schotse graafschap Sutherland zouden al in het komende decennium raketten gelanceerd kunnen worden, zo staat in een persbericht van het Britse overheidsagentschap. De dunbevolkte plaats in het uiterste noorden van de Schotse Highlands werd gekozen omdat satellieten van daaruit direct verticaal in een baan om de Aarde kunnen gebracht worden.

De bouw wordt toevertrouwd aan een consortium met het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartconcern Lockheed Martin en het Britse bedrijf Orbex, dat een nieuw type raket gaat ontwikkelen. Orbex maakte zelf bekend dat het 30 miljoen pond aan nieuwe financiering rond heeft voor de ontwikkeling van een zuinige en milieuvriendelijke brandstoftechnologie.

De aankondiging van de ambitieuze plannen gebeurde tijdens de internationale luchtvaartshow in het Britse Farnborough.

Horizontaal

Volgens de BBC bestaan al tien jaar plannen voor een nieuwe ruimtehaven op Britse bodem. Er wordt ook gekeken naar plaatsen in Schotland, Wales en Cornwall voor de zogeheten horizontale start van ruimteveren. Met die methode worden ruimteveren door vliegtuigen naar grote hoogte gevlogen en vandaar naar de ruimte gelanceerd.

De baas van het Britse ruimtevaartagentschap, Graham Turnock, beschouwt de investeringen als een begin van een ‘opwindend nieuw tijdperk voor de ruimtevaartindustrie van het Verenigd Koninkrijk’. Een goedkopere toegang tot de ruimte is belangrijk voor Groot-Brittannië, dat veel kleine satellieten produceert. In de Schotse metropool Glasgow worden meer kleine satellieten gebouwd dan in eender welke andere Europese stad, aldus Turnock.

Londen hoopt met eigen ruimtehavens een boost van 3,8 miljard Britse pond (ongeveer 4,3 miljard euro) aan de economie te geven in de komende tien jaar. ‘Als onderdeel van onze industriële strategie willen we dat Groot-Brittannië als land van innovatoren en ondernemers de nummer één van het Europees continent is waar satellieten worden gelanceerd’, zei minister van Economie Greg Clark.

Italië en Spanje

Het Europees ruimteavaartgentschap Esa opereert al jaren vanaf de ruimtehaven Kourou in het Franse overzeese gebied Frans-Guyana. Maar ook andere partijen hebben plannen voor nieuwe basissen in Europa. Het ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic van Richard Branson denkt aan een basis in Grottaglie in het zuiden van Italië, zowel voor wetenschappelijke als commerciële ruimtevluchten.