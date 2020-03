Brussel schort geluidsboetes voor vliegtuigen op

Het federale kernkabinet nam dinsdag enkele opmerkelijke maatregelen om het resterende luchttransport in België te vergemakkelijken. Zo zijn de beperkingen op nachtvluchten tijdelijk opgeheven. Vrachtvluchten mogen tijdens de coronacrisis dag en nacht landen op Zaventem. In het weekend mogen vliegtuigen pas vanaf 6 uur 's ochtends opstijgen.

De maatregelen zijn het gevolg van een noodkreet die Air Cargo Belgium, de luchtvrachtfederatie op Brussels Airport, vorige week via een persbericht slaakte. Nu almaar meer luchtvaartmaatschappijen hun aanbod stopzetten, moet alle vracht die normaal in de buik van passagiersvliegtuigen meereist, via volvrachtvliegtuigen ('full freighters') weggeraken.