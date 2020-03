Brussels Airlines 40 miljoen in het rood

Brussels Airlines kende vorig jaar tal van tegenvallers. In de eerste maanden van het jaar voelde het bedrijf de impact van de regelmatige acties bij de luchtverkeersleider Skeyes en in het buitenland. Die kostten Brussels Airlines 12 miljoen euro.

In september ging de Britse reisorganisatie Thomas Cook, een trouwe partner van Brussels Airlines, over de kop. Daarmee verloor de luchtvaartmaatschappij in één klap honderdduizenden passagiers. Hogere brandstofprijzen zetten Brussels Airlines nog eens 14 miljoen euro extra onder druk.

Rendabiliteit

Dat Brussels Airlines verlies maakt, is niets nieuws. Tot ergernis van de Duitse moeder Lufthansa, die vorig jaar 1,2 miljard euro winst maakte, is de Belgische firma nooit echt rendabel geweest. In 2018 boekte Brussels Airlines wel een nettowinst van 12 miljoen euro. Maar dat was volledig te danken aan de uitbetaling van een verzekeringspremie naar aanleiding van de terreuraanslagen in Brussel in 2016.