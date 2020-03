Brussels Airlines annuleert kwart Europese vluchten

Brussels Airlines annuleert 23 procent van zijn vluchten in Europa als gevolg van het coronavirus.

De Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, die deel uitmaakt van de Lufthansa-groep, schrapt tussen 8 en 28 maart 23 procent van haar vluchten in Europa omdat de vraag als gevolg van de verspreiding van het coronavirus in Europa sterk is teruggevallen.