Brussels Airlines annuleert vluchten voor Thomas Cook

'Ten gevolge van de moeilijke financiële situatie van Thomas Cook Belgium en het feit dat de touroperator zijn achterstallige betalingen van de laatste weken niet kan nakomen, is Brussels Airlines genoodzaakt om vluchten die de luchtvaartmaatschappij namens de Belgische touroperator uitvoert te beginnen annuleren', stelt het bedrijf in een persbericht.

Reizigers van Thomas Cook wiens vlucht geannuleerd wordt en dus vastzitten in Tunesië, verwijst Brussels Airlines door naar Thomas Cook. Gedupeerde klanten kunnen een oplossing of vergoeding krijgen via het Garantiefonds Reizen.