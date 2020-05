Brussels Airlines beperkt gedwongen ontslagen fors

Van de 1.000 bedreigde jobs bij Brussels Airlines zullen volgens plannen van de directie in België maar 310 ontslagen vallen. Daarmee zou de luchtvaartmaatschappij minder dan 10 procent van het personeel aan de deur zetten.

Het aantal gedwongen ontslagen bij Brussels Airlines ligt lager dan verwacht. Volgens schattingen van de directie zal de luchtvaartmaatschappij 370 werknemers, of 269 voltijdse equivalenten (VTE), aan de deur te zetten. Dat blijkt uit een presentatie die de directie vorige week aan de vakbonden gaf en die De Tijd kon inkijken.

Door de coronacrisis, die Brussels Airlines zwaar treft, kondigde het bedrijf vorige week een grote herstructurering aan. Brussels Airlines wil zijn vloot, netwerk en werkgelegenheid met een kwart inkrimpen. Dat plan bedreigt de job van 1.000 mensen of 800 VTE. 75 procent van de werkgelegenheid blijft behouden.

De directie maakte meteen duidelijk dat ze het aantal gedwongen ontslagen in overleg met de vakbonden zo veel mogelijk wilde beperken. Personeelsdirecteur Bert Van Rompaey zou volgens de vakbonden intern over 300 gedwongen ontslagen gesproken hebben. Uit de interne documenten blijkt dat 310 mensen in België en 60 werknemers in het buitenland voor hun ontslag staan. Dat komt neer op 9 procent van het totale personeel, een pak minder dan de algemene krimp van 25 procent die de directie voor ogen heeft.

Alternatieven

Om het aantal verplichte ontslagen te beperken, duwt Brussels Airlines veel oudere werknemers naar de uitgang. Het bedrijf wil 155 personeelsleden die vandaag al met (vervroegd) pensioen kunnen, overtuigen dat ook te doen. De betrokkenen krijgen een vergoeding ter waarde van een nettojaarloon aangeboden.

Door werknemers vanaf 59 jaar met brugpensioen te sturen (officieel: werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT), wil Brussels Airlines 92 jobs schrappen. Mensen vanaf 57 krijgen de vraag halftijds te werken, bij 55- of 56-jarigen is sprake van vier vijfde.

Daarnaast wil Brussels Airlines zijn personeel in het rustige winterseizoen een pak minder laten werken. Zo wil de luchtvaartmaatschappij een op de vijf piloten ervan overtuigen voor 85 procent van hun loon in de zomer voltijds en in de winter 60 procent te vliegen. 140 tijdelijke contracten worden stopgezet.

Als tijdelijke maatregel kunnen alle voltijds werkende piloten de komende tijd 90 procent werken en de cabinepersoneelsleden in de winter maar 80 procent. Op die manier hoeft Brussels Airlines in de zomer geen extra tijdelijke piloten of steward(e)s(sen) in dienst te nemen. 'We kunnen daardoor van nog eens 162 medewerkers met een vast contract de job redden', klinkt het.

Vakbonden

De directie beklemtoont in het document dat de verdeling van de geschrapte jobs moeilijk te voorspellen valt. Veel hangt onder meer af van het aantal mensen dat met pensioen wil gaan of onbetaald verlof wil nemen. Vrijwillige vertrekkers kunnen het aantal gedwongen ontslagen verder naar omlaag halen.

Brussels Airlines wilde de precieze cijfers uit het sociaal plan niet bevestigen, omdat de gesprekken met de vakbonden pas gisteren begonnen. De bonden pleitten gisteren op de ondernemingsraad voor een arbeidsduurvermindering. Als het personeel tijdelijk minder uren klopt, kunnen meer mensen aan boord blijven.