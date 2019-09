Brussels Airlines bibbert om klanten Thomas Cook

Als de Belgische tak van Thomas Cook omvalt, dreigt luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines honderdduizenden klanten per jaar te verliezen.

Het dreigende faillissement van de touroperator Thomas Cook Belgium is een fikse tegenvaller voor Brussels Airlines. De Belgische luchtvaartmaatschappij vervoert een erg groot deel van de klanten van Thomas Cook naar de zon.

Dat is het gevolg van een grote deal die beide bedrijven in 2017 sloten. Brussels Airlines nam toen het grootste deel van de luchtvaarttak van Thomas Cook over. De 160 piloten en cabinepersoneelsleden, alle slots en twee vliegtuigen van Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB) verhuisden toen naar Brussels Airlines. De vlieglicentie belandde later bij de Antwerpse maatschappij VLM, die vorig jaar failliet ging.

De redenering achter de deal was dat Brussels Airlines de toeristische vluchten veel efficiënter kon uitvoeren dan Thomas Cook zelf. Terwijl de vliegtuigen van Brussels Airlines op zaterdag weinig werk hebben, was zaterdag precies de topdag voor Thomas Cook en hadden diens vliegtuigen de rest van de week weinig werk. Brussels Airlines kon met 2 à 3 vliegtuigen de reizigers vervoeren waarvoor Thomas Cook 5 toestellen nodig had.

Schermvullende weergave In 2017 nam Brussels Airlines (op de foto toenmalig CEO Bernard Gustin) het merendeel van Thomas Cook Airlines Belgium (op de foto topman Jan Dekeyser) over. ©BELGA

Zonbestemmingen

Door de deal kreeg Brussels Airlines er in één klap 26 zonbestemmingen bij. De luchtvaartmaatschappij voert deels zuivere chartervluchten uit, die vol zitten met klanten van touroperator Thomas Cook Belgium. Op andere bestemmingen reserveert Thomas Cook een groot deel van de zitjes, maar vliegen ook 'gewone' klanten van Brussels Airlines mee.

De grote vraag is wat er bij een faillissement van Thomas Cook zal gebeuren met de typische zonbestemmingen, die Brussels Airlines vroeger niet aanvloog. Reisdoelen als de Kaapverdische Eilanden of de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh zijn voor Brussels Airlines moeilijk vol te houden zonder de gegarandeerde instroom van Thomas Cook-klanten.

Hoeveel klanten Brussels Airlines precies uit Thomas Cook puurt, is onduidelijk. Dankzij die deal met Thomas Cook vervoerde Brussels Airlines vorig jaar voor het eerst meer dan 10 miljoen passagiers, 10 procent meer dan een jaar eerder.

Thomas Cook heeft volgens zijn Belgische website 700.000 klanten. Bij de voorstelling van de deal werd gezegd dat Brussels Airlines voortaan 90 procent van de Thomas Cook-klanten zou vervoeren.

Besparing

Brussels Airlines dreigt bijgevolg in één klap een half miljoen reizigers te verliezen. Dat zou het bedrijf bijzonder slecht uitkomen. In juni besliste eigenaar Lufthansa verrassend om zijn Belgische dochter uit de kwakkelende lagekostengroep Eurowings te gooien.

Brussels Airlines krijgt nu de kans om zelfstandig verder te groeien, maar moet daarvoor zijn winstgevendheid fors verhogen en fors besparen. Die missie wordt een pak moeilijker als het bedrijf plots de vaste klanten van Thomas Cook kwijtspeelt.