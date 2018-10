Brussels Airlines bibbert om stijgende kerosineprijs

Brussels Airlines slaagt er voorlopig in om break-even te draaien. Maar de stijgende kerosineprijzen en de sluimerende integratie in Lufthansa zetten de Belgische luchtvaartmaatschappij sterk onder druk.

Zal Brussels Airlines dit jaar winst maken? Die vraag gonst door de gangen van de luchtvaartmaatschappij sinds Carsten Spohr, CEO van het Duitse moederbedrijf Lufthansa, duidelijk maakte dat zijn Belgische dochter geen verliespost mag zijn. 'Als Brussels Airlines zich niet herpakt, stoppen de investeringen', zei Spohr ferm in juni. Stakingskosten, haperende nieuwe vliegtuigen en vooral de fors gestegen kerosineprijs zetten de aanvankelijk optimistische winstprognoses stevig onder druk.

Voorlopig lijkt Brussels Airlines te slagen in zijn missie. Het bedrijf boekt dit jaar voorlopig geen verlies, verkondigde CEO Christina Foerster eind september op de ondernemingsraad. Brussels Airlines zit op budget en scoort beter dan vorig jaar, klonk het. Toch verloopt 2018 erg lastig. De Belgische luchtvaartmaatschappij stapelde dit jaar al 30 miljoen euro aan uitzonderlijke kosten op, vernam De Tijd.

De tweedaagse pilotenstaking in mei, waardoor 60.000 reizigers vast zaten, kostte het bedrijf bijna 10 miljoen euro. Daarnaast kampte Brussels Airlines deze zomer met tal van vertragingen en annuleringen. Daardoor moet het bedrijf heel wat compensaties aan gedupeerde reizigers moest betalen.

Net als andere luchtvaartmaatschappijen leed Brussels Airlines onder de talrijke stakingen van de luchtverkeersleiders in Frankrijk. De spiksplinternieuwe Russische Sukhoi-vliegtuigen, die Brussels Airlines leaset van het Ierse CityJet, stonden regelmatig in panne. De technici moesten dan Russische experts bellen omdat heel wat handleidingen nog niet vertaald zijn.

Maar de grootste zorg van Brussels Airlines is de kerosineprijs, die op een jaar tijd bijna 40 procent omhoog ging. 'Wij zijn ingedekt tegen schommelingen door hedgingcontracten met Lufthansa, wat de schade voor een groot deel beperkt', zegt Kim Daenen. 'Maar onze kost voor kerosine ligt dit jaar wel 16 procent hoger dan in 2017. Terwijl kerosine vorig jaar 25 procent van onze kost uitmaakte, zal dat dit jaar wellicht stijgen tot 27 procent.'

Mumbai

In Zaventem is de spanning te snijden. Het personeel wacht nog altijd op het plan waarmee CEO Christina Foerster het bedrijf wil integreren in Eurowings. Bij de vakbonden leeft nog altijd de vrees dat kantoorjobs zullen verhuizen naar Duitsland, al ontkende Foerster dat. 'Iedereen is razend benieuwd én onzeker', zegt een werknemer.

In de tussentijd neemt de invloed van Lufthansa in Brussel stap voor stap toe. Zo publiceert Brussels Airlines sinds deze maand niet langer eigen vervoerscijfers. Het aantal vervoerde reizigers wordt voortaan volledig bij de statistieken van Eurowings geteld, bevestigt de woordvoerster. Luchtvaartwatchers zullen dus nooit meer weten hoeveel mensen met Brussels Airlines reizen.

Vorige maand kondigde Brussels Airlines aan de directe vlucht naar Mumbai te schrappen. Volgens het bedrijf was de vlucht naar India niet rendabel. Maar insiders wijzen er op dat Lufthansa de vlucht als concurrentie zag voor zijn vluchten van Frankfurt naar India.

De vrees bestaat dat de komende tijd nog verbindingen zullen verdwijnen. Vooral de bestemming Toronto loopt gevaar.

Cargo

Ook op andere gebieden komen de Duitsers alsmaar meer op het voorplan.In juli werden alle verkoopkantoren van Brussels Airlines in Afrika opgeslorpt door Lufthansa. Brussel kreeg wel het nieuwe hoofdkwartier voor Sub-Sahara-Afrika toegewezen.

Op 1 september werd de vrachttak van Brussels Airlines volledig overgenomen door Lufthansa Cargo. Positief draaide dat voorlopig niet uit. Na een maandenlange sterke groei verloor de Brusselse cargotak in september 20 procent aan volume, meldt de vakwebsite Flows. Dat betekent naar verluidt een verlies van 2 miljoen euro aan inkomsten. Maar volgens Brussels Airlines is een overgangsperiode normaal. Bovendien staakten de afhandelaars van Swissport in september.

Boom

Voorlopig surft Brussels Airlines mee op de boom van het wereldwijde luchtvaartverkeer. Brussels Airlines ziet het aantal vervoerde passagiers al maanden op rij sterk stijgen. In juli vervoerde het bedrijf voor het eerst meer dan een miljoen passagiers op een maand tijd.