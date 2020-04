Brussels Airlines blijft maand langer aan de grond

Heropstart

Hoe die heropstart er zal uitzien is nog onduidelijk. Brussels Airlines is van plan om te beginnen met een 'gereduceerd netwerk dat beantwoordt aan de behoeften van zakenreizigers en toeristen'. Wat dat aanbod precies inhoudt, is nog niet duidelijk. 'De situatie verandert heel snel. Het zal ook afhangen van waar de vraag eerst terugkeert', zegt woordvoerster Kim Daenen.

Ook voor de zomervakantie is het nog afwachten. 'Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen', zegt Daenen. 'Als mensen dan willen reizen en het kan ook, dan zullen we hen vluchten aanbieden.'