Brussels Airlines boekt opnieuw winst

Brussels Airlines boekte het voorbije kwartaal 1 miljoen euro bedrijfswinst. Het bedrijf, in handen van Lufthansa, baant zich stilaan een weg uit een diepe crisis.

De omzet van Brussels Aurlines steeg in het zomerkwartaal tot 242 miljoen euro. ‘We zien dat veel mensen afgelopen zomer graag opnieuw wilden reizen, zowel tijdens de vakantie als in september, buiten de traditionele vakantieperiodes’, zegt Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer van Brussels Airlines. ‘Dit heeft voor ons tot een verlengde zomerpiek geleid.’

Dat leidde op het einde van de rit tot een bedrijfswinst van 1 miljoen euro, terwijl dat cijfer vorig jaar nog 51 miljoen euro onder nul belandde. Negen maanden ver in het jaar staat nog een bedrijfsverlies van 142 miljoen euro in de boeken. Een stevige aderlating, maar toch al ruim een derde beter dan vorig jaar.

Reboot

Het stijgend aantal passagiers is maar een deel van de puzzel. Ook de kosten raken onder controle door het Reboot Plus-programma, waarbij de vloot met 30 procent en het personeelsbestand met 25 procent werd ingekrompen. Daarbovenop zijn sinds januari 2021 nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten van kracht. Dat heeft een positief effect op de personeelskosten.

De cao’s werden vorig jaar afgeklopt bij de redding van de luchtvaartmaatschappij. Om het bedrijf overeind te houden kende de regering Lufthansa een steunpakket van 460 miljoen euro toe. Maar de nieuwe arbeidsregels hebben al tot veel gemor geleid bij personeel en vakbonden. De nieuwe werkschema's blijken voor veel werknemers te belastend nu de luchtvaart weer op toeren begint te draaien. De vakbonden willen dat de cao’s heronderhandeld worden, maar dat is voor de directie geen optie.

Brussels Airlines is begonnen met de tweede fase van Reboot Plus. 'De verbeteringsfase omvat investeringen in personeel, in tools om processen efficiënter te maken en in de vernieuwing van de vloot’, luidt het. De luchtvaartmaatschappij beschikt over 38 toestellen en vliegt naar 70 bestemmingen, waarvan 15 in Afrika. Het bedrijf telt 3.100 werknemers.

Back to black

Ook de moedergroep Lufthansa zette voor het eerst in lange tijd nog eens winst neer. Luthansa boekte het voorbije kwartaal 17 miljoen euro bedrijfswinst, tegenover een verlies van bijna 1,3 miljard euro vorig jaar. Analisten hadden verwacht dat het cijfer 169 miljoen euro onder nul zou uitkomen. Exclusief herstructureringskosten was de bedrijfswinst 272 miljoen euro.

We are back to black. Dit is een nieuwe mijlpaal op onze weg om uit deze crisis te raken. Carsten Spohr CEO Lufthansa Group

Ook dit kwartaal mikt het management op winst. Voor het volledige boekjaar rekent het bedrijf op minstens een halvering van het bedrijfsverlies.

‘Dit is een nieuwe mijlpaal op onze weg om uit deze crisis te raken’, zegt Carsten Spohr, de CEO van Lufthansa. Op het dieptepunt van de coronacrisis maakte het bedrijf elk uur 1 miljoen euro verlies door aan de grond genagelde toestellen. ‘We are back to black. We bevestigen onze leidende positie bij 's werelds grootste luchtvaartgroepen. Nu is het een kwestie van doorgaan op dezelfde weg.’

Record voor Lufthansa Cargo

Lufthansa heeft de winst onder meer ook te danken aan de recordresultaten van Lufthansa Cargo. Die divisie profiteerde volop van de bottlenecks in de wereldwijde aanvoer van goederen via schepen.

Ook de passagiersvluchten zitten in stijgende lijn. Lufthansa vervoerde 19,6 miljoen passagiers. ‘De versoepeling van de reisbeperkingen hebben geleid tot een sterke toename tijdens de zomermaanden. Ook zakenreizen herstelden aanzienlijk’, klinkt het.

Toeristen naar de VS

Nu de Verenigde Staten vanaf 8 november opnieuw toeristen vanuit Europa verwelkomt, ziet het er ook voor de komende maanden beter uit. ‘Het aantal nieuwe boekingen is aanzienlijk gestegen’, luidt het.