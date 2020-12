Brussels Airlines boort eerste helft aan van lening Belgische staat

Brussels Airlines heeft begin december een eerste schijf van 130 miljoen euro opgenomen van de lening die door de Belgische staat is toegezegd. Daarmee hoopt de luchtvaartmaatschappij de moeilijke wintermaanden te overleven.

Begin december is 130 miljoen euro aangekomen op de bankrekening van het bedrijf. Dat vernam De Tijd. Het is de eerste keer dat Brussels Airlines geld opneemt van de lening die de Belgische staat deze zomer toekende aan de noodlijdende luchtvaartmaatschappij.

De federale regering en de Duitse eigenaar Lufthansa sloten in juli na maandenlange onderhandelingen een deal over de redding van Brussels Airlines, dat dreigde in te storten als gevolg van het stilgevallen vliegverkeer. Lufthansa beloofde toen 170 miljoen euro vers kapitaal in zijn Belgische dochter te pompen, waarvan 70 miljoen euro bestemd is voor de grote herstructurering die 1.000 jobs kost. In ruil stak de Belgische staat het bedrijf een lening van 290 miljoen euro toe. Brussels Airlines kan die lening opnemen in schijven van minimaal 30 miljoen euro.

De Belgische luchtvaartmaatschappij wilde eerst het geld van Lufthansa opgebruiken vooraleer een beroep te doen op de staatssteun, die het bedrijf tegen 2026 met interest moet terugbetalen. Brussels Airlines wil niet kwijt hoeveel staatsgeld het in eerste instantie tankt. Volgens onze informatie gaat het om 130 miljoen euro, bijna de helft van de beloofde lening dus.

Winter

'Tot eind november, begin december konden we het volhouden met de middelen die we hadden', zegt Maaike Andries, de woordvoerster van Brussels Airlines. 'Maar deze maanden zijn moeilijk. Onze vluchten blijven cashpositief, maar we hebben natuurlijk nog andere kosten die doorlopen. Onze CEO Dieter Vranckx heeft enkele maanden geleden aangekondigd dat we de eerste schrijf van de lening rond deze periode zouden opnemen. Dat is begin december dan ook gebeurd.'

Het blijft afwachten hoe lang Brussels Airlines het nog kan uitzingen met de toegekende Belgische lening. Volgens onze informatie wil de luchtvaartmaatschappij in januari of februari nog eens 50 à 100 miljoen euro afhalen, afhankelijk van evolutie van de ticketverkoop de komende weken.

