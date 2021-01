Brussels Airlines dumpt Aviapartner

Brussels Airlines kiest de Franse nieuwkomer Alyzia als nieuwe bagageafhandelaar in Zaventem. Dat is een streep door de rekening van de enige concurrent Aviapartner.

Brussels Airlines stelt het Franse Alyzia de komende drie jaar aan als zijn nieuwe afhandelaar in Zaventem. Dat meldt de Belgische luchtvaartmaatschappij woensdag in een persbericht. Het personeel van Alyzia zal vanaf 1 april de koffers van de passagiers van Brussels Airlines verslepen, maar ook de vliegtuigen toegankelijk en ijsvrij maken.

De wissel is het gevolg van het faillissement van Swissport Belgium in juni 2020. Omdat Brussels Airlines toen plots zonder afhandelaar viel, moest de luchtvaartmaatschappij samenwerken met de enige andere licentiehouder, Aviapartner. In december reikte Brussels Airport de vrijgekomen licentie van Swissport uit aan de Franse afhandelaar Alyzia, die voordien alleen in zijn thuisland actief was. Daardoor speelde Aviapartner zijn tijdelijk monopolie in Zaventem kwijt.