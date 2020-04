Brussels Airlines duwt op gas voor herstructurering

De herstructurering bij Brussels Airlines zal worden 'geïntensiveerd', klinkt het. Daarmee verwijst Lufthansa naar het toekomstplan Reboot dat Brussels Airlines vorig jaar opstartte. Het plan moet de Belgische luchtvaartmaatschappij tegen 2022 een winstmarge van minstens 8 procent opleveren, onder meer via een kostenbesparing van 160 miljoen euro op jaarbasis.

Bij de voorstelling van de jaarresultaten begin maart had Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines, enkel beklemtoond dat Reboot van kracht bleef. 'Corona is de huidige crisis, maar dat verandert niets aan de nood om Reboot te implementeren', zei hij toen.

Brussels Airlines wilde geen extra details geven over de uitbreiding van Reboot. 'Er zijn nog geen beslissingen genomen. We willen tegen 2022 structureel winstgevend zijn en bekijken wat daarvoor nodig is', zei woordvoerster Kim Daenen.