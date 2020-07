Brussels Airlines hoopt deze week nog op akkoord met regering

Brussels Airlines hoopt dat moederbedrijf Lufthansa en de Belgische regering nog deze week een akkoord over een reddingsplan bereiken.

Het is al weken erg stil over de onderhandelingen tussen de Belgische regering en Lufthansa over Brussels Airlines. De Belgische luchtvaartmaatschappij hoopt op 290 miljoen euro aan financiële steun van ons land. Maar de federale regering eist in ruil voor een lening een toekomstplan voor de Belgische luchtvaartmaatschappij, waarin ook sancties zijn opgenomen voor Lufthansa als de Duitsers hun beloftes niet nakomen.

De voorbije weken zijn enkele hordes genomen die een akkoord mogelijk zouden moeten maken. Lufthansa kan rekenen op 9 miljard euro aan financiële steun van de Duitse regering, en bij Brussels Airlines zijn de vakbonden en directie tot een akkoord gekomen over de 1.000 werknemers die moeten afvloeien. Bovendien moet Lufthansa alleen nog gesprekken voeren met de Belgische regering, want zowel Zwitserland als Oostenrijk zijn al bereid gevonden om met steun voor de Lufthansa-dochters Swiss en Austrian Airlines over de brug te komen.

Cash niet oneindig

Lufthansa wil die deals als basis gebruiken om tot een soortgelijk akkoord met de Belgische regering te komen. ‘Nu er akkoorden zijn met Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zal er sterk gekeken worden naar elkaar en ook naar die akkoorden’, zei Dieter Vranckx, de topman van Brussels Airlines, dinsdag tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie-Mobiliteit. ‘Als een vierde akkoord enorm sterk zou afwijken van de drie bestaande akkoorden, dan leidt dat natuurlijk tot spanningen, niet alleen tussen de partijen, maar ook tussen verschillende landen.’

De topman van Brussels Airlines hoopt echter ‘op flexibiliteit langs beide kanten van de tafel, zodat we deze week de gesprekken kunnen afsluiten’. ‘En dat is echt belangrijk. Onze cash is niet oneindig.’ Het is ‘geen kwestie van maanden maar van weken’, benadrukte Vranckx.

Maar dat lijkt wishful thinking. Want in regeringskringen valt te horen dat er ‘weinig beweging’ zit in het dossier.

1.000 kantoorjobs weg

Bij Lufthansa gaan de herstructureringen intussen voort. Eerder had de groep al aangekondigd dat er 22.000 banen te veel zijn. Maar dat is zuiver mathematisch. De Duitse luchtvaartmaatschappij wil zoveel mogelijk dwingende ontslagen vermijden en zoekt daarvoor naar oplossingen met de bonden.