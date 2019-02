Brussels Airlines kan opnieuw dagelijks vliegen tussen Kinshasa en Brussel

De Congolese autoriteiten hadden in februari vorig jaar aangekondigd dat de vluchten van Brussels Airlines tussen Brussel en Kinshasa zouden worden verminderd van zeven naar vier per week. Aanleiding was een diplomatieke crisis tussen België en de Democratische Republiek Congo, nadat België begin vorig jaar had besloten om 25 miljoen euro aan samenwerkingsprojecten met de Congolese regering stop te zetten en te heroriënteren naar rechtstreekse humanitaire hulp voor de bevolking.