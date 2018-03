Brussels Airlines krijgt nieuwe Belgische CFO

Vranckx was tot voor kort de belangrijkste Belg in de hiëarchie van Lufthansa, het Duitse moederbedrijf van Brussels Airlines.

Hij begon zijn carrière eind jaren 90 bij Sabena, maar verkaste snel naar Swissair. Later vervulde hij verschillende topfuncties in de Lufthansa-groep, die in 2005 de Swissair-opvolger Swiss overnam. Sinds begin 2016 werkt de Belg in Singapore voor Lufthansa als vice president Asia Pacific.