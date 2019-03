Brussels Airlines leed al 4 miljoen euro schade door acties Skeyes

Dat staat in een brief die de CEO van Brussels Airlines, Christina Foerster, stuurde naar de directie van Skeyes, de vakbonden en de Belgische Gilde der Luchtverkeersleiders.

In de brief spreekt de CEO van een 'onhoudbare situatie', die ernstige gevolgen heeft voor de activiteiten en resultaten van Brussels Airlines. 'De grenzen van de redelijkheid en proportionaliteit zijn reeds lang overschreden', klinkt het. 'Wij rekenen er dan ook op dat in de zeer nabije toekomst de normale dienstverlening op een duurzame wijze hersteld wordt.'