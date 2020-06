Brussels Airlines neemt eerste horde voor redding

Met een voorakkoord over een sociaal plan heeft Brussels Airlines de eerste fase ingezet voor een veilige landing. Ook fase twee, de redding van Lufthansa, gaat de goede kant uit.

Na zes weken onderhandelen hebben de vakbonden en de directie van Brussels Airlines een voorakkoord bereikt over een herstructurering. De directie wil 1.000 jobs - een kwart van het totaal - schrappen, waarvan circa 900 bij het grondpersoneel. Het jobverlies is onvermijdelijk omdat Brussels Airlines zijn vluchtaanbod fors wil inkrimpen in de nasleep van de coronacrisis. In de plannen van de directie was sprake van ongeveer 30 procent.

De vakbonden hebben ingezet op vrijwillig vertrek om zo veel mogelijk naakte ontslagen te vermijden. Pas over enkele weken zal duidelijk zijn hoeveel personeelsleden het bedrijf vrijwillig willen verlaten, en hoeveel naakte ontslagen dus nog nodig zijn.

Beide partijen raakten het ook eens over een nieuwe loonstructuur: sommige lonen worden bevroren en er moet ingeleverd worden. 'We hebben de initiële voorstellen van de directie fors kunnen inperken', zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB. Bij de aankondiging van de herstructurering midden mei lag een maximale loondaling van 15 procent op tafel. De discussie over de lonen van de piloten - die het meeste verdienen - duurde het langst en tilde de onderhandelingen van dinsdag naar woensdag.

Ondernemingsraad

De discussie over de lonen van de piloten - die het meeste verdienen - duurde het langst.

Het voorakkoord wordt vrijdag voorgelegd aan de bijzondere ondernemingsraad. ‘Als het daar ondertekend wordt, trekken we ermee naar het personeel', zegt Lemberechts. Het besparingsplan was een belangrijke voorwaarde van de moedermaatschappij Lufthansa om Brussels Airlines financieel te hulp te komen. Die horde is nu genomen.

De tweede grote horde, de redding van Lufthansa zelf, hebben de Belgen niet in de hand. Daarover moet donderdag meer duidelijkheid komen tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering bij Lufthansa, die om 12 uur begint. De Duitse overheid staat klaar met een reddingsplan van 9 miljard euro in ruil voor een aandelenbelang van 20 procent in de luchtvaartgroep, maar dat moet goedgekeurd worden door twee derde van de aandelen op de vergadering. Minderheidsaandeelhouder Heinz Hermann Thiele, die 15,5 procent van de stemmen heeft, beschikt daardoor de facto over een vetorecht.

Thiele had de voorbije dagen veel kritiek op het reddingsplan omdat dat onvoldoende rekening houdt met het belang van de private aandeelhouders. Maar in een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung zei hij woensdag toch voor het reddingsplan te zullen stemmen. Mogelijk veranderde Thiele van koers nadat plannen uitlekten over een 'plan B', waarbij de Duitse overheid zonder stemming toch een belang van tien procent zou nemen.

Derde fase

Als Lufthansa gered wordt, is Brussels Airlines klaar voor de derde fase van zijn noodlanding: het verkrijgen van een steunpakket van Lufthansa en de Belgische overheid. De regering wil het bedrijf 290 miljoen euro toestoppen. Om Brussels Airlines gezond te krijgen, wordt ook gerekend op ruim 150 miljoen euro van Lufthansa. Een akkoord daarover is er evenwel nog niet, zegt een betrokkene.