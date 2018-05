'Brussels Airlines onmisbaar voor groei Zaventem'

Brussels Airport dringt bij de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa aan om zijn dochterbedrijf Brussels Airlines op Zaventem verankerd te houden.

Brussels Airlines is goed voor meer dan 35 procent van de trafiek op Zaventem en zelfs voor meer dan 50 procent inclusief de vluchten via Star Alliance, een internationale alliantie waar het lid van is.

'Als hub voor Star Alliance is Brussels Airlines onmisbaar voor onze groei', verklaarde Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport, bij de presentatie van de financiële cijfers. 'We hebben contact met Lufthansa en zijn divisie Eurowings om te bepleiten dat Brussels Airlines op Zaventem verankerd blijft.'

Eurowings, waartoe Brussels Airlines sinds dit jaar behoort, verzekerde begin dit jaar dat Brussels Airlines als apart merk blijft bestaan en de 'home carrier' van Zaventem blijft. Maar de integratie wordt intenser. Vanaf 2018 voert Brussels Airlines langeafstandsvluchten voor Eurowings uit vanuit het Duitse Düsseldorf. Die evolutie doet sommigen vrezen voor een geleidelijke volledige opslorping. Het is een van de bekommernissen van de stakende piloten bij Brussels Airlines.

Feist raadt Lufthansa aan twee keer na te denken voor het de naam Brussels Airlines opdoekt. 'Dat is natuurlijk hun beslissing, als ze dat al van plan zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat je bij een merkwijziging rekening moet houden met de commerciële impact. Veel Belgen voelen zich emotioneel met Brussels Airlines verbonden. Het is ook een sterk merk in Afrika.'

Ryanair

Aan de groei van de lagekostenmaatschappijen op Brussels Airport is vorig jaar een einde gekomen. 'Er was een enorme piek in 2013-2014, toen het Spaanse Vueling kwam en Ryanair dat kwam counteren. Maar die periode is voorbij. Ryanair bouwt zijn aanwezigheid in Zaventem af, en die trend zien we wellicht ook in de rest van het jaar.'

De lagekostenmaatschappijen hebben een marktaandeel van 17 procent op Brussels Airport.

Brussels Airport was vorig jaar goed voor 24,8 miljoen passagiers, raakte eerder bekend. Dat is een historisch record en een fors herstel na de aanslagen van 22 maart 2016. Daarmee is Zaventem het nummer 20 van de grootste Europese luchthavens, tussen Londen Stansted en Dusseldorf.

De omzet van Brussels Airport steeg in 2017 met 13,5 procent tot 552 miljoen euro. Twee derde kwam uit luchtvaartactiviteiten, een derde uit commerciële inkomsten zoals de luchthavenwinkels. De operationele winst (ebit) kwam uit op 209 miljoen euro (+46%) en de nettowinst steeg met 37 procent tot 89 miljoen euro.

'Normaal' dividend

De luchthavenuitbater keert voor het boekjaar 2017 74 miljoen euro dividend uit, na het riante dividend van 109 miljoen euro een jaar eerder. 'We keren daarmee terug naar een normaal dividend', verklaarde Feist.

Over een mogelijke wijziging in het aandeelhouderschap was geen nieuws te melden. Brussels Airport is voor een kwart het eigendom van FPIM, de participatiemaatschappij van de federale staat, en voor driekwart van het Luxemburgse vehikel Baisa, waarachter de Australische groep Macquarie en het pensioenfonds van Ontario schuilen. Macquarie wil zijn belang, dat neerkomt op 36 procent van Brussels Airport, van de hand doen.

Onze aandeelhouders moeten onderling uitmaken wat ze willen doen, maar voor mij is het niet nodig het aandeelhouderschap te veranderen. Arnaud Feist CEO Brussels Airport