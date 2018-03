Brussels Airlines ontgoochelt Lufthansa

Brussels Airlines heeft vorig jaar voor de derde keer op rij winst geboekt. De Belgische luchtvaartmaatschappij, sinds enige tijd volledig in handen van het Duitse Lufthansa , noteerde een operationele winst (ebit) van 15 miljoen euro . Netto bleef daar minder dan 4 miljoen van over, blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarresultaten.

Brussels Airlines deed het in 2017 vooral goed in Afrika, waar het 14 procent meer reizigers vervoerde en voor het eerst de kaap van 1 miljoen passagiers overschreed. Het noemt Afrika dan ook zijn ' grote sterkte '.

Zwak Europa

Anders loopt het in Europa. Dankzij de overname van de toeristische luchtvaartmaatschappij Thomas Cook Airlines Belgium vergrootte Brussels Airlines zijn marktaandeel in het 'heel competitieve Europese netwerk', maar dat leidde 'tot een aanzienlijke druk op het rendement '.

Aparte resultaten over dat Europese netwerk geeft Brussels Airlines niet. Maar Lufthansa-CEO Carsten Spohr was duidelijk bij de voorstelling van de jaarcijfers. 'Brussels Airlines boekt verlies op het segment van de korte afstanden in Brussel door de te grote concurrentie van de lagekostenmaatschappijen.'

Ook Thorsten Dirks, de CEO van Lufthansa-dochter Eurowings, waartoe Brussels Airlines behoort, had dat maandag duidelijk gemaakt op een vergadering met de vakbonden van de Belgische maatschappij. Hij noemde de connecting flights - vluchten met een overstap - in Europa ' niet rendabel ' en de Europese point-to-point verbindingen ' niet rendabel genoeg '.

Golven

Door de moordende concurrentie van point-to-pointspelers als Ryanair en Easyjet verlegde Brussels Airlines zijn focus de voorbije jaren naar de uitbouw van connecting flights. Daardoor kunnen reizigers erg goedkoop van pakweg Malaga via Brussel naar Stockholm vliegen. Brussels Airlines organiseert zijn dagschema daarvoor in vier golven, waarbij alle vliegtuigen in een tijdspanne van een uur toekomen en vertrekken in Zaventem.