Brussels Airlines rijgt crises aaneen

Net nu Brussels Airlines de coronapandemie een beetje te boven leek te komen dreigt boos personeel opnieuw een crisis te veroorzaken.

Een puik zomerseizoen, een kleine winst in het derde kwartaal en een nieuw logo: ogenschijnlijk had Brussels Airlines na jaren laveren tussen kwakkelen en crises toch weer de weg naar boven gevonden. Verlost van het lowcoststigma van de Eurowings-groep zou het als onderdeel van de premiumdivisie van Lufthansa de oude glorie wat doen herleven.

Dat mag aan de voorkant het geval lijken, aan de achterkant mort het personeel. De voor maandag aangekondigde staking bij het vliegend personeel is daar het duidelijkste voorbeeld van.

De essentie Het vliegend personeel van Brussels Airlines legt maandag het werk neer.

De actie heeft gevolgen voor 116 vluchten en 12.500 passagiers.

Het water tussen de bonden en de directie is diep.

Er staan de luchtvaartmaatschappij pittige maanden te wachten.

Als maandag alle geplande 116 vluchten van Brussels Airlines geannuleerd worden, kost dat de maatschappij naar eigen zeggen 2,5 miljoen euro. Dat lijkt een beperkte schade, maar bij Brussels Airlines is dat in deze tijden al snel het verschil tussen winst en verlies. Tussen juli en september boekte de luchtvaartmaatschappij een bedrijfswinst van 1 miljoen euro.

Er kan niet aan de cao voor het vliegend personeel geraakt worden. Maaike Andries Woordvoerster Brussels Airlines

Het water tussen de vakbonden en de directie is diep. Terwijl BBTK-secretaris Olivier Van Camp onomwonden stelt dat ‘het vertrouwen in de directie al heel lang weg is’, knalt de verbijstering uit de reactie van de directie over de aangekondigde staking. ‘We zijn verrast, verbaasd en teleurgesteld’, zegt woordvoerster Maaike Andries. Ze stelt tegelijk nadrukkelijk dat er weinig onderhandelingsmarge is. ‘Er kan niet aan de cao voor het vliegend personeel geraakt worden.'

Toch leidt juist die cao tot wrevel. De nieuwe afspraken werden vorig jaar gemaakt, in volle coronacrisis. Het ongeziene saneringsplan Reboot Plus sneed ongenadig in het vlees van de luchtvaartmaatschappij: 30 procent van het vluchtschema werd structureel geschrapt en een kwart van het personeel moest vertrekken. Van de 4.200 werknemers in 2019 zijn er nu nog zo’n 3.000 over, van wie de meesten vorig jaar veel tijd in economische werkloosheid doorbrachten. De mensen die overbleven, moesten loon inleveren en hun arbeidsproductiviteit optrekken.

Dat blijkt in de praktijk op zijn minst moeizaam te verlopen. BBTK-secretaris Van Camp verhaalt over grote druk op vliegend personeel om vrije dagen op te offeren om vluchten met personeelstekort te komen depanneren.

Koude douche

Ook moesten al vluchten worden afgelast omdat niet genoeg personeel gevonden kon worden. Van Camp: ‘En dan moet de drukke zomer volgend jaar nog komen. Daarvoor zijn 180 extra mensen toegezegd, maar als je die tegen de zomer wil hebben, moet je nu echt wel beginnen met de opleiding van die mensen. En er gebeurt nog niets.’ Het is volgens de vakbondsman maar een van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat de nieuwe cao ‘niet wordt gerespecteerd’.

De concerndirectie behandelt ons nog altijd als een lowcoster. Olivier Van Camp BBTK-secretaris

De werkdruk is voor veel werknemers een koude douche nadat Brussels Airlines-moeder Lufthansa haar Belgische dochter twee jaar geleden had overgeheveld van de lowcostdivisie Eurowings naar de premiumtak Network Airlines. Daarin zijn naast Lufthansa zelf Swiss en Austrian Airlines gebundeld. ‘Maar we worden door de concerndirectie nog altijd als een lowcoster behandeld’, aldus Van Camp.

Dat de onvrede bij het personeel groot is, bleek vorige maand al eens. Toen onthulde Brussels Airlines met veel tamtam zijn nieuwe logo. Geldverspilling, vonden de bonden. Als protest draaiden ze hun rug naar het eerste vliegtuig met het nieuwe logo. Sindsdien is de onrust alleen maar gegroeid.

Overlevingsmodus

De vakbonden eisen dan ook 'garanties op papier dat er structurele wijzigingen komen, met korte deadlines.' Hoewel de directie hoopt dat de vakbonden snel weer rond de tafel komen zitten, is er weinig onderhandelingsruimte. Niet in de laatste plaats omdat de vooruitzichten bij de luchtvaartmaatschappij niet al te rooskleurig zijn.