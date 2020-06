Brussels Airlines schrapt een op de vier banen

Nadat eerder deze week de vakbonden en de directie van de luchtvaartmaatschappij een sociaal akkoord hadden bereikt, is het nu officieel: een kwart van het personeel van Brussels Airlines moet vertrekken. De vakbonden willen zoveel mogelijk inzetten op vrijwillige vertrek, om naakte ontslagen te vermijden. In de loop van volgende week moet duidelijk worden om hoeveel mensen dat gaat.

Het jobverlies is onvermijdelijk omdat Brussels Airlines zijn vluchtaanbod fors wil inkrimpen in de nasleep van de coronacrisis. In de plannen van de directie was sprake van ongeveer 30 procent. Nu de herstructurering afgeklopt is, kan Brussels Airlines verdere stappen zetten in zijn reddingsplan: financiering vinden.