Brussels Airlines schrapt in de zon

Brussels Airlines wil minder naar de Middellandse Zee en Oost-Europa vliegen. Vluchten naar de hubs van Lufthansa in Frankfurt, München en Zürich worden daarentegen belangrijker.

Lanzarote, Madeira, Kos, Rhodos: zonnekloppers kunnen binnenkort niet meer met Brussels Airlines naar hun favoriete vakantieoord vliegen. De Belgische luchtvaartmaatschappij maakte dinsdag bekend dat ze haar activiteiten een kwart inkrimpt. Daardoor verdwijnen 24 weinig of niet-rendabele bestemmingen op een totaal van 98.

Uit een interne presentatie, die De Tijd kon inkijken, blijkt dat tegen 2022 vooral vakantielocaties rond de Middellandse Zee van de kaart donderen. Brussels Airlines voegde heel wat 'zonbestemmingen' in 2017 na een deal met Thomas Cook Airlines Belgium aan zijn netwerk toe. Brussels Airlines nam toen twee vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij over om klanten van de touroperator Thomas Cook naar het zuiden te brengen. Thomas Cook vulde jaarlijks bijna 700.000 stoelen voor Brussels Airlines. Maar sinds het faillissement van de touroperator in september raakten die vluchten moeilijk gevuld.