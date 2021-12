Brussels Airlines schrapt maandag helft van de vluchten

Door een personeelsstaking moet Brussels Airlines maandag de helft van zijn vluchten aan de grond houden. Zo'n 12.500 passagiers zijn de dupe.

Maandag zouden normaal 116 vluchten van Brussels Airlines opstijgen. Maar door een staking bij piloten en cabinepersoneel zullen er daar 56 van aan de grond blijven. Woensdag kondigden de vakbonden aan dat het vliegend personeel morgen vanaf 5 uur het werk voor 24 uur neerlegt. De aanleiding is het uitblijven van structurele oplossing om de hoge werkdruk aan te pakken.

De staking heeft impact op een kwart van de passagiers. Het gaat om zo'n 12.500 reizigers. De luchtvaartmaatschappij probeert de last voor hen zoveel mogelijk te beperken. De langeafstandsvluchten - die doorgaans een hoge bezetting hebben - blijven behouden. De vluchten met een lage bezetting of waar via andere maatschappijen alternatieven voor zijn, zijn geschrapt. Het gaat vooral om Europese bestemmingen.

Deze week schatte Brussels Airlines de kost van de staking op 2,5 miljoen euro in. Doordat de helft van de vluchten behouden blijft, zal dat prijskaartje lager uitvallen. 'We hebben de helft van de vluchten kunnen behouden op basis van een rondvraag bij het cabinepersoneel en piloten. Daar zagen we toch een grote bereidheid om te werken', zegt woordvoerder Kim Daenen. Inmiddels nam het bedrijf contact op met alle gedupeerden.

Niettemin blijft de financiƫle impact voor het bedrijf aanzienlijk. Door de staking lijdt het inkomensverlies en moet het een verplichte compensatie en de terugbetaling van het vliegticket aan reizigers ophoesten. 'En dan rekenen we de reputatieschade nog niet mee', zegt Daenen.

De stakingsaanvraag kwam volgens het bedrijf als een verrassing. 'We hadden deze week twee meetings en werken aan een oplossing. We weten dat de werkdruk hoog is, onder meer omdat er veel zieken zijn of mensen in quarantaine zitten', zegt Daenen.