Brussels Airlines schrapt tien vluchten door acties verkeersleiders

ACV-Transcom en ACLVB dienden vorige week een stakingsaanzegging in voor een reeks problemen bij Skeyes, waaronder onderbezetting en een te hoge werkdruk. De acties veroorzaakten dinsdag al vertragingen, omdat luchtverkeersleiders staakten of zich ziek meldden. In de nacht van dinsdag op woensdag was tussen 1.30 en 3.45 uur geen vliegverkeer mogelijk. Vooral cargovluchten werden daardoor getroffen. Ook woensdag was er hinder.