Brussels Airlines schrapt tot helft vluchten

De impact van het coronavirus is substantieel. We zien dat het aantal annulaties even groot (of groter) is dan het aantal binnenkomende boekingen.

In een bericht aan het Belgische personeel, dat De Tijd kon inkijken, luidt CEO Dieter Vranckx de alarmbel. 'De impact (van het coronavirus, red.) is substantieel, omdat we zien dat het aantal annulaties even groot (of groter) is dan het aantal binnenkomende boekingen', stelt hij. 'De bezetting van veel vluchten is zeer laag. We moeten de cashdrain stopzetten en de kosten verminderen.'