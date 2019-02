Brussels Airlines schrapt twee op de drie vluchten

De getroffen passagiers krijgen een alternatief aangeboden, of kunnen een terugbetaling vragen. In totaal worden 150 van de 222 woensdag geplande vluchten geschrapt.

Brussels Airlines had eerder al beslist om 28 vluchten te schrappen, maar 'met de informatie die vandaag beschikbaar is over de vermoedelijke omvang van de nationale staking, is besloten het aanbod met 122 extra vluchten te reduceren', staat in een persbericht.