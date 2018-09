Brussels Airlines schrapt vlucht naar Mumbai

Minder dan twee jaar na de lancering laat Brussels Airlines zijn directe vlucht naar Mumbai (India) vallen.

De luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zet na 6 januari de vluchten van en naar de Indiase stad Mumbai stop. De verbinding die in maart 2017 was gelanceerd, levert volgens de maatschappij niet de verwachte resultaten op.

De verbinding Brussel-Mumbai werd eind maart 2017 opgestart. Het was de eerste stap voor Brussels Airlines in het verre Oosten. De luchtvaartmaatschappij sprong toen in het gat dat was achtergelaten door de verhuizing van de Indiase maatschappij Jet Airways van Zaventem naar de Nederlandse luchthaven Schiphol een jaar eerder.

'De bezettingsgraad was in orde, maar de rendabiliteit van de route was niet wat ze moest zijn', zegt woordvoerster Kim Daenen. Ze wijst erop dat al meermaals is gezegd dat Brussels Airlines alleen kan groeien als de winstgevendheid verbetert. 'Dan moet je keuzes maken', aldus Daenen, 'en verbindingen schrappen die niet voldoende presteren.'

Klanten die een Mumbai-vlucht hadden geboekt na de stopzettingsdatum, krijgen een alternatief aangeboden.